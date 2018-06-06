Меган Маркл совершит первый светский выход без принца Гарри 6.06.2018, 12:06

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Герцогиня Сассекская приступает к своим обязанностям по отношению к королеве Великобритании.

Свой первый сольный выход, без супруга Гарри и в качестве герцогини Сассекской Меган Маркл совершит в компании Королевы, сообщает Us Weekly (перевод – segodnya.ua).

Событие, на котором будут присутствовать Елизавета и Меган, состоится на следующей неделе в графстве Чешир. Туда они полетят на вертолете, так что у Меган будет шанс пообщаться с бабушкой своего мужа и задать интересующие ее вопросы.

Напомним, что бывшая звезда сериала "Форс-мажоры" Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри 19 мая, за церемонией наблюдали миллионы зрителей по всему миру. Свой первый выход в свет в качестве супругов пара совершила на садовой вечеринке в честь 70-летия принца Чарльза, отца Гарри.

После свадьбы Меган и Гарри пришлось вернуть подарков на 8 миллионов долларов. Но зато они получили шикарный свадебный подарок от королевы Елизаветы – коттедж в Йорке. Он находится на территории ее поместья Сандрингем в Норфолке. Интересно, что раньше этот дом называли "Коттеджем холостяка". Также не так давно принц Гарри и Меган Маркл кардинально изменила планы на счет своего медового месяца.