Имитация Сабиржан Бадретдинов

6.06.2018, 12:22

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Сабиржан Бадретдинов

Современные тирании научились мимикрировать и видоизменяться.

Иногда, в ответ на утверждение, что Россия является диктатурой и что при диктатурах не бывает выборов, в ответ слышится примерно такое возражение:

"Это неправда! Вот в Москве, например, оппозиционер Илья Яшин избран главой муниципального округа, в СПб оппозиционер Борис Вишневский является депутатом местного заксобрания, а Лев Шлосберг - членом Псковского областного собрания депутатов. Да и Евгения Ройзмана, бывшего мэра Екатеринбурга, не нужно забывать."

Казалось бы, это обезоруживающий аргумент. Но так ли это?

Нет, не так.

Дело в том, что современные диктатуры, диктатуры 21-го века, гораздо более сложны и многогранны, чем примитивные диктаторские режимы прошлого века. Современные тирании научились мимикрировать и видоизменяться, приспосабливаясь к новым реалиям.

Я имею в виду, например, способность путинского режима использовать диверсифицированную многоступенчатость.

Что это значит?

Во время выборов на самом низком уровне, на уровне провинциальных муниципалитетов и особенно горсоветов, некоторая доля состязательности вполне дозволяется и даже поощряется. (Это необходимо для имитации демократии). Точнее, степень состязательности отдаётся на усмотрение местного царька, будь то мэр, губернатор или другой назначенец Кремля. В случае ЧП, с него и спрос.

То есть, оппозиционер, особенно от безобидных для власти групп - например, от коммунистов, жириновцев, умеренных либералов или псевдолибералов - вполне может выиграть муниципальные выборы и стать членом горсовета или даже мэром провинциального города. Это, повторюсь, возможно лишь на самом низком уровне пирамиды власти.

На среднем уровне - на уровне губернаторов - выборности уже практически нет. Губернаторов чаще всего назначает Путин (посоветовавшись с узкой группой своих приближённых) и после этого проводятся фейковые "выборы губернатора" с участием "соломенных кандидатов". В редких случаях, выборы доверяются местной элите или мнение местной элиты учитывается при назначении.

А на самом высшем уровне - на уровне президента, Думы и Верховного суда - реальную состязательность на "выборах" даже представить себе невозможно.

Вся эта имитационность и многоступенчатость не была свойственна диктатурам 20-го века, отсюда и трудность понимания этого явления.

Сабиржан Бадретдинов, «Фейсбук»