В Минске появилась улица имени «отца-основателя» БНР Аркадия Смолича 6.06.2018, 12:35

Аркадий Смолич

В столице утверждены названия для нескольких новых улиц.

На Национальном правовом интернет-портале опубликовано соответствующее решение Минского городского совета (№ 49 от 29 мая 2018-го). Проектируемая улица в пределах Партизанского проспекта, улиц Кулешова и Шишкина получила имя "пограничника, Героя Советского Союза Евгения Мирковского".

Еще одна проектируемая улица — от улицы Янки Лучины до улицы Чижевских — получила имя Аркадия Смолича, выдающегося белорусского ученого, автора "Географии Беларуси", деятеля БНР, жертвы сталинских репрессий. Еще в 2016 году с предложением назвать одну из улиц столицы в честь Смолича к столичным властям обращалась Белорусская социал-демократическая партия (Грамада).

Также проектируемые улицы получили имена композитора Владимира Оловникова (от Игуменского тракта до улицы Чижевских), поэта Алеся Дудара, жертвы сталинских репрессий (от Игуменского тракта до будущей улицы Смолича). Пешеходная зона от Свято-Духова кафедрального собора до улицы Максима Богдановича названа "Козьма-Демьяновский спуск". Парк в пределах переулка Козлова, улицы Долгобродской и Слепянской водной системы назван в честь Александра Герасименко, белорусского государственного деятеля. Парк в границах улиц Плеханова, Ванеева и Райниса получил имя Чингиза Айтматова, классика русской и кыргызской литературы.