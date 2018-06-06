Евгений Киселев: Я презираю Путина 8 6.06.2018, 12:37

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Евгений Киселев

Журналист должен быть смелым, принимая сторону Украины.

Фигурирующий в "списке 47" по делу Аркадия Бабченко журналист Евгений Киселев сказал в интервью Reuters, что не боится и презирает президента РФ Владимира Путина.

"Я презираю Путина. Я его не боюсь", – отметил он.

Киселев добавил, что иногда чувствует страх за свою жизнь или безопасность близких.

Журналист подчеркнул, что если политический журналист, комментатор принимает сторону в войне на Донбассе, то это "сопровождается определенными рисками".

Киселев отметил, что поддерживает Украину.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.