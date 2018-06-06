Эксперт: Цены растут в несколько раз быстрее, чем говорит Белстат 1 6.06.2018, 12:42

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Фото: kp.by

Белорусы ощущают влияние инфляции.

Национальный банк Беларуси опубликовал очередное исследование инфляционных ожиданий населения, пишет myfin.by.

Из отчета следует, что в мае белорусы ощущали годовую инфляцию на уровне 12,9% (против 12,4% в феврале). Кроме того, заметно возросла доля населения, полагающего, что в будущем цены будут расти так же интенсивно, как и сейчас (64,4% респондентов в мае против 59,8% в феврале).

При этом снизилась доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции (11% в мае против 11,9% в феврале) и замедления инфляции (20,4% в мае против 23,9% в феврале).

Комментирует Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):

– Как видим, инфляционные ожидания белорусов остаются высокими. При этом население ощущает, что цены растут в несколько раз быстрее, чем свидетельствует официальная статистика.

Рост ощущаемого уровня инфляции может быть связан в том числе и с тем, что инфляция действительно немного ускорилась: если по итогам декабря 2017 года годовая инфляция составила 4,6%, то по итогам марта 2018 года – 5,4%, по итогам апреля 2018 – 5%.

В каждой отдельно взять семье ощущаемый уровень инфляции зависит от того, какие товары и услуги традиционно входят в ежемесячную потребительскую корзину. Что-то дорожает быстро, что-то – не дорожает вообще.

Рост ощущаемого уровня инфляции можно связать в том числе и с ускоренным ростом административно регулируемых цен и тарифов.

Например, жилищно-коммунальные услуги в марте 2018 года продемонстрировали годовую инфляцию на уровне 18,8%. А ведь ЖКУ – это как раз те расходы, которые несет любая семья независимо от своих предпочтений и образа жизни.

Кроме того, белорусы очень чувствительны к любым изменениям на валютном рынке, и апрельские колебания валютных курсов вкупе с подорожавшим долларом могли повлиять на настроения. Также здесь проявляется еще одна особенность менталитета нации – пессимизм в отношении процессов, происходящих в экономике и на финансовом рынке.