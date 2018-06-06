Матеуш Моравецкий: В Литве делается то же, что мы сделали в Польше 6.06.2018, 12:46

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Матеуш Моравецкий

Премьер-министр Польши встретился со своим литовским коллегой.

В воскресенье Литву посетил премьер Польши Матеуш Моравецкий, который вместе с премьером Литвы Саулюсом Сквернялисом навестил нефтеперерабатывающий завод Orlen Lietuva в Мажейкяй. Позднее оба премьера отправились на встречу премьеров стран Балтии и Польши в Таллине, а их беседу во время полета зафиксировал журналист польского портала 300polityka.pl Лукаш Мезик. DELFI представляет отрывки из этого интервью.

«Вы часто общаетесь между собой?» - спросил журналист. «Очень часто общаемся, отправляем СМС сообщения», - ответил премьер Польши. «Это правда, хотя я не так хорошо говорю по-польски, как хотелось бы, но у нас уже есть пять польских каналов (в Литве – ред.), и я учусь», - шутил Сквернялис. «Ты прекрасно говоришь по-польски! На самом деле, мы замечательно работаем вместе», - сказал Моравецкий.

На вопрос о ситуации в Литве Сквернялис ответил, что сейчас в стране идут важные изменения. «Когда-то реальной властью были олигархи, они уничтожили средний класс, мы его снова создаем. (...) Польша для нас очень важна. Польша это сделала, это образец успеха», - сказал он.

Хотят восстановить отношения между Литвой и Польшей

В Мажейкяй премьеры вспоминали трагически погибшего президента Польши Леха Качиньского, позиция которого о приобретении завода Mažeikių naftа была решающей.

«Наша общественность очень ценила и ценит президента Леха Качиньского, очень. Они много общались с президентом Адамкусом. Также вместе летали, как мы сегодня с премьером Моравецким. Мы вернем литовско-польские отношения на тот же уровень», - сказал журналистам Сквернялис.

«Лех Качиньский был известен в Польше своим жестким отношением к преступности, мафии. Господин премьер (Сквернялис – ред.) был главой полиции, потом министром внутренних дел, провел реформу в полиции, эта реформа считается очень успешной», - сказал премьер Польши.

«Была коррупция, работа в полиции не была престижной. Полиция вернула доверие литовского общества. Правда, на первом месте пожарные, но они всегда помогают, а полиция не только помогает, но иногда делает и то, что непопулярно», - сказал Сквернялис.

Когда журналист вошел в самолет, премьеры разговаривали о налоговых реформах и иностранном капитале в банковском секторе. «У предприятий, малого бизнеса есть проблемы с кредитованием», - сказал Сквернялис о банковском секторе Литвы. «Дают кредиты только крупным предприятиям (...) мы говорим о финансовом сотрудничестве в этом секторе», - отметил премьер Польши.

Журналист спросил, объединяет ли Литву и Польшу тот факт, что из Брюсселя летят стрелы, что в этой стране правят популисты.

«Так говорят люди, которые ничего не сделали для общества, а в Литве повышали налоги. Самая большая эмиграция из Литвы была тогда, когда они были у власти. 30 процентов общества уехало. В 1991 году у нас было почти 4 миллиона жителей, сейчас 2 миллиона 900 тысяч. А мы – такие популисты, что повышаем пенсии и даем деньги семьям!» - эмоционально сказал Сквернялис.

«Вы сделали то же, что и мы», - отметил Моравецкий. «Сейчас по 30 евро для каждого ребенка, вне зависимости от доходов, а тем. У кого низкие доходы, еще дополнительно 28 евро. Первый шаг очень маленький, но в следующем году 50 евро, а до конца срока полномочий мы хотим, чтобы каждый ребенок получал по 100 евро в месяц, так как экономика растет», - сказал Сквернялис.