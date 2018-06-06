Александр Конюк: Возможна уголовная ответственность за информацию в СМИ 18 6.06.2018, 13:00

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Александр Конюк

Фото: Виктор Толочко

Генпрокуратура обсуждает вопрос об ужесточении наказаний за публикации в интернете.

В Беларуси за недостоверную информацию может быть введена «крупная материальная и уголовная ответственность», сообщил генпрокурор Александр Конюк, сообщает tut.by.

Сегодня в Генеральной прокуратуре проходит 11-й творческий конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности органов прокуратуры.

Перед вручением призов победителям Александр Конюк прокомментировал законодательные изменения, которые касаются электронных СМИ.

— Видите, сколько СМИ сейчас появилось, их специфику. Я имею в виду интернет и форумы, — сказал генеральный прокурор Александр Конюк. — Чего там только нет! Придумывают себе никнеймы, оскорбляют друг друга, людей. Иногда ложный контент будоражит общественное мнение, из-за этого бывают большие последствия.

По словам Конюка, вопрос о регулировании интернета остро стоит и в странах Западной Европы.

— В Германии штрафы чуть ли не в миллионы долларов за предоставление ложного контента. Мы должны говорить об этом, и прокуроры не должны допускать оскорбления. Иногда форумы — это грязь, — отметил Конюк.

Генеральный прокурор напомнил, сейчас за клевету предусмотрена административная и уголовная ответственность. Он не исключает, что за недостоверную информацию тоже придется отвечать.

— Не исключено введение очень крупной материальной ответственности и уголовной, — сказал Александр Конюк.

Напомним, что 19 апреля так называемая «палата представителей» приняла скандальные поправки к закону о СМИ, которые окончательно уничтожают свободу слова в Беларуси. Поправки вводят обязательную регистрацию новостных интернет-ресурсов. Владельцы и репортеры не зарегистрированных интернет-ресурсов не признаются журналистами, не имеют права на получение и защиту источника информации, а при появлении на массовых акциях приравниваются к демонстрантам.

Вводится обязательная идентификация лиц, размещающих материалы или комментарии на форумах, в интернет-ресурсах». То есть редакторов работающих в Беларуси интернет-СМИ будут заставлять сдавать спецслужбам данные своих журналистов и читателей, комментирующих статьи. Допускается возможность блокировки социальных сетей и ограничение доступа к интернет-ресурсам во внесудебном порядке.

Эксперты назвали данные поправки «ударом по независимой журналистике» и «новым закручиваем гаек».

Накануне принятия поправок в закон оСМИ в Беларуси был заблокирован крупнейший независимый сайт Charter97.org.