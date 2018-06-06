В июне белорусы получат необычные сообщения об оплате «коммуналки» 4 6.06.2018, 13:16

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На жировках появится QR-код.

В июне белорусы получат необычные сообщения об оплате коммунальных услуг. На них в правом верхнем углу появится QR-код. Как сообщает БелТА, в нем зашифрована информация о личном счете. С помощью кода жилищно-коммунальные услуги можно будет оплатить как через мобильное банковское приложение, так и на почте (смартфон или сканер прочитает на нем информацию в секунду).

Для того, чтобы оплатить коммунальные услуги, белорусу придется запустить мобильное банковское приложение и поднести камеру телефона к QR-коду (только не вплотную, но на небольшое расстояние).

Информация будет прочитана и расшифрована автоматически. На экране появится личный счет и место, куда нужно ввести показания приборов учета воды. Платеж будет выполнен после нажатия клавиши "Оплатить". Правда, на сегодняшний день большинство банков еще рассматривают возможность соответствующей доработки своих мобильных приложений, возможность оплаты с помощью QR-кода есть только у клиентов БТА-Банка и Белинвестбанка. Она же будет доступна в некоторых почтовых отделениях столицы.

Подчеркивается, что нововведение должно ускорить процесс оплаты.