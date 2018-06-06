Cкандальный ресторан в Куропатах открылся ночью 4 6.06.2018, 13:25

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Фото: tut.by

Активисты продолжают пикетировать заведение возле народного мемориала.

Активисты, протестующие против открытия ресторана «Поедем поедим» в охранной зоне Куропат, стали свидетелями, как он начал принимать посетителей поздно вечером 5 июня, сообщает «Радыё Свабода».

Свидетелями открытия стали режиссер Алексей Турович и активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков. Согласно их словам, где-то в 21 часов официанты начали обслуживать посетителей за столиками.

Лист с надписью «Закрыто» исчез из ворот. Правда, сегодня, когда на подступах появились протестующие, бумажку вернули обратно.

Как и в предыдущие дни, с утра один за другим до ресторана подъезжают фургоны с продуктами. Также охрана пропускает девушек, которые говорят, что идут по объявлениям о трудоустройстве.

Один из инициаторов сопротивления Павел Северинец предложил ставить палатки, начинать круглосуточную стражу и вывешивать на ограждении информацию о массовых расстрелах в Куропатах.

Пикетчики тем временем читают по очереди стихи. После этого они начали блокировать въезд в ресторан, объясняют водителям, что это акция протеста против деятельности увеселительного заведения в непосредственной близости от народного мемориала.