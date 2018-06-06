Филиал академии брестского «Динамо» откроют в родной деревне Лукашенко 3 6.06.2018, 13:43

Александрия для создания филиала академии выбрана не случайно.

Филиал академии футбола брестского «Динамо» планируют открыть в агрогородке Александрия Шкловского района, сообщает tribuna.com.

Сейчас идет набор тренеров, а 23-24 июня в Горках пройдет футбольный фестиваль брестского «Динамо», на котором в академию выберут лучших юных игроков из Могилевской и Витебской областей. Отбор будет состоять из нескольких этапов с заданиями, которые подготовит тренерский штаб академии.

«Александрия для создания филиала академии выбрана не случайно. Здесь имеются идеальные условия для проживания, учебы и тренировок юных футболистов. Но главное – это профессиональная подготовка игроков», – сказали в Могилевской областной федерации футбола.

Филиал откроется в августе, а с сентября здесь начнут готовить юных футболистов. Напомним, академия футбола брестского «Динамо» – структурное подразделение клуба, отвечающее за подготовку молодых футболистов. Открытие академии состоялось в октябре 2016 года.