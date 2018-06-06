Венесуэла оставила клиентов без нефти 3 6.06.2018, 13:50

Срыв экспорта будет почти трехкратным.

Коллапс в нефтяной промышленности Венесуэлы, где попытки построить социалистический рай закончились гиперинфляцией и нехваткой туалетной бумаги, продолжает набирать обороты.

В июне национальная нефтяная компания страны PDVSA не сможет выполнить обязательства перед клиентами по поставкам. Об этом Platts сообщил официальный представитель корпорации.

Срыв экспорта будет почти трехкратным: из законтрактованных объемов (1,495 млн баррелей в сутки) PDVSA сможет поставить лишь 694 тысячи баррелей в день.

Пострадают шесть ключевых клиентов компании, в том числе российский "Лукойл". Он должен был получить 222 тысячи баррелей в сутки разбавленной сырой нефти (DCO), но PDVSA сможет поставить вдвое меньше - 116 тысяч баррелей.

Кроме того, будет урезан экспорт для американских Chevron, Conoco и Valero, а также китайской CNPC.

Проблемы с добычей возникли в ключевом для Венесуэлы бассейне Ориноко, рассказал источник в PDVSA: вместо 1,1 млн баррелей ежедневные поставки оттуда составят лишь немногим более 0,5 млн.

Венесуэла обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, но страдает от недоинвестирования, развала инфраструктуры и дефицита кадров, которые были уволены за протесты против режима Уго Чавеса в начале 2000х годов и покинули страну в направлении Колумбии, Мексики, Канады и США, отмечает глава экономических исследований в Sogefi Group Луис Колосанте.

Добыча в Венесуэле упала на 600 тысяч баррелей в сутки, или почти треть с начала 2017 года. За два года страна потеряла почти миллион баррелей ежедневного производства, и причин, по которым этот процесс мог бы остановиться, не видно, говорит сырьевой стратег ING Уоррен Паттерсон.

По его оценке, до конца года Венесуэла может лишиться еще 300 тысяч баррелей добычи в сутки. Чтобы поддерживать экономику на плаву, Венесуэле потребуются ежегодные вливания на сумму 30 млрд долларов, подсчитал Международный валютный фонд. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и гиперинфляция, которая по оценке МВФ, в прошлом году составила 720%, а в этом - может ускорится до 1660%.

Объем экономики Венесуэлы, полвека назад входившей в топ-5 богатейших стран Латинской Америки, с 2013 года сократился на 27%. Курс национальной валюты - боливара - упал в 7 раз с начала года и в 4 тысячи раз за время президентства Мадуро.