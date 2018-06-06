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Визит спецдокладчикa ПАСЕ в Беларусь отменяется

  • 6.06.2018, 13:54
Андреа Ригони
Фото: БелТА

Андреа Ригони должен был посетить Минск 6 июня.

Спецдокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Беларуси Андреа Ригони не смог посетить Минск с запланированным визитом 6 июня.

«По тем сведениям, которые мы получили из Парламентской ассамблеи, господин Ригони сломал ногу. Из-за этого он и отменил визит », - сообщил сегодня «Свабодзе». глава белорусского делегации по сотрудничеству с ПАСЕ Андрей Наумович.

Полномочия Андреа Ригони должны были закончиться в конце июня. А выбираться спецдокладчиком по Беларуси еще раз он не мог потому, что статус ПАСЕ запрещает одному и тому же депутату занимать этот пост более двух раз.

На последних парламентских выборах в Италии Ригони не избрали депутатом национального парламента - обязательное условие для работы в ПАСЕ.

Кто будет новым спецдокладчика по Беларуси в ПАСЕ, пока неизвестно. По неофициальной информации из Парламентской ассамблеи, среди наиболее вероятных претендентов депутаты от Нидерландов, Германии и Польши.


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