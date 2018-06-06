Логика цифр: дела у Путина совсем плохи Александр Немец, kasparov.ru

6.06.2018, 14:06

Владимир Путин

Кремлевский режим под лупой математики.

В Москве, и особенно в Кремле, стали очень модными слова "цифровизация, цифровая экономика" и прочее в том же роде. В самом деле, давайте попробуем выразить путинскую РФ в цифрах, посмотрим, что получится. Постараемся сжать количество цифр до минимума.

Для начала посмотрим на цифры, связанные с приближающимся ЧМ-18. Вот большая статья в "Нью-Йорк Таймс" от 28 мая 2018 года, с. 4 (главные тезисы):

— В Калининграде на строительство нового футбольного стадиона истрачено (в пересчете по текущему курсу доллара) 280 миллионов долларов. Городу этот спортивный объект совершенно не нужен. Качество стадиона низкое. Всего на объекты, связанные с ЧМ-18, в России было истрачено из госбюджета примерно 11 миллиардов долларов. Это не считая расходов на дополнительную необходимую инфраструктуру.

— Теперь мы видим, как спорт, совместно с нефтегазовой отраслью, обеспечивает регулярный бизнес российских олигархов. (Из этих 11 миллиардов долларов) олигархи много украли (точный процент не указан). Так считает Илья Шуманов, вице-директор антикоррупционной группы Transparency International.

Вот такие важнейшие цифры по РФ.

Конечно, следовало бы сходу выдать Индекс Коррупции (Corruption Perception Index, CPI) по России и сравнить с другими главными странами. Именно Transparency International и рассчитывает (оценивает) этот Индекс. Наверное, для России это самый важный цифровой показатель.

Но для начала рассмотрим, для России и других ведущих стран мира, в первую очередь Америки и Китая, главный научно-технический показатель, а именно Bloomberg Innovation Index 2018. Этот Инновационный Индекс Блумберга (ИИБ) составляется каждый год для 50 "ведущих стран мира" (большая часть развивающихся стран отпадает) Агентством Блумберга, мощной информационной империей.

По величине ИИБ Америка переместилась с 9-го места в мире в 2016 году (ИИБ-2017) на 11-е место в 2017 году (ИИБ-2018). Вот такие результаты первого года президентства Дональда Трампа, который "заботится о простых забытых американцах" и люто ненавидит (не без взаимности) всяких-там-больно-умных-и-образованных! И не я один так оцениваю ситуацию, а серьезные американские эксперты тоже.

В тоже время по величине ИИБ Китай поднялся с 21-го места на 19-е. "Злой товарищ Си Цзиньпин" с помощниками не жалеет ни сил ни денег на развитие образования, науки, высоких технологий. В результате Китай "объехал" Испанию, Португалию, Италию и все восточноевропейские страны, не говоря уже о развивающихся странах.

И наконец РФ поднялась с 26-го места в мире в 2016 году на 25-е место в 2017 году. Вроде бы неплохо. Но примите во внимание, что ИИБ складывается из семи показателей (каждый со своим весовым коэффициентом), из которых шесть показателей относятся к развитию науки и высокотехнологичных отраслей, уровню НИОКР, уровню развития обрабатывающей промышленности и производительности труда.

И по всем этим показателям дела РФ просто плохи или совсем плохи. Хорошим является только один показатель: развитие третичного образования (доля молодежи, учащейся в вузах и колледжах-техникумах). Формально здесь дела РФ очень неплохи — доля продолжающих образование после окончания средней школы составляет не менее 60%. Вот только учат молодежь в этих вузах и колледжах плохо (много данных подтверждает этот вывод; я об этом, кстати, не раз писал). Учат в российских вузах-колледжах куда хуже, чем в развитых западных странах и в Китае. Если этот фактор "скверного обучения" принять во внимание, то РФ "съедет" на 32-е — 35-е место в мировой иерархии ИИБ и окажется на уровне Турции (32-е место в списке ИИБ-2018).

А теперь перейдем к Индексу Коррупции (СPI). Погуглив по Corruption Perception Index и Transparency International (очень строгая и надежная организация), я обнаружил следующее:

— В 2017 году среди примерно 200 стран Америка занимала 25-е место по CPI (терпимо) и имела "балл коррупции" свыше 70.

— Китай оказался на 77-м месте, а "балл коррупции" (чем выше, тем лучше, от 0 до 100) достиг 41 (против 37 в 2015 году и 40 в 2016 году). Власть "образованных элементов" (то бишь рост экономики, особенно наукоемкого сектора) вместе с систематическим истреблением коррупционеров чего-то да стоит.

— Россия же уже несколько лет находится на 130-135 месте в списке CPI, а "балл коррупции" составляет 28-29. Это уровень бедных и даже беднейших стран Африки, Азии, Латинской Америки, с уровнем ВВП на душу населения (в пересчете местной валюты по текущему курсу доллара) не выше 3000 долларов. В России в 2017 году этот показатель приблизился к 11 000 долларов. Обычно такой уровень ВВП на душу населения означает "балл коррупции" в 40 и выше (чем более развита экономика, тем ниже коррупция). Но у РФ своя "специфика" — страна насквозь коррумпирована.

Но ведь у РФ должно быть и что-то хорошее? Да, имеется. 1 июня, в День Защиты Детей, на сайте "Кампании по защите детей" был опубликован Индекс Конца Детства (end-of-childhood) или ИКД. Первые места, как и в таблице ИИБ и в таблице CPI, заняли скандинавские страны, Австралия с Канадой, Швейцария с Голландией, Великобритания и Франция.

Америка заняла 36-е место, Россия — 39-е место, Китай — 40-е место, из примерно 170. Как же это у РФ получилось?

В случае ИИБ и CPI российские индикаторы и индикаторы других стран оценивались довольно объективно.

А вот в последнем случае "индикатор счастливого детства" формируется, насколько я понял, на основе данных, которые сообщают сами объекты обследования, включая РФ. И что же получается?

Оказывается, в РФ все дети ходят в школу и учатся на одни пятерки, все сыты (голодных нет совсем даже в бедных семьях), напрочь отсутствует нарко- и алкогольная зависимость, никто не принуждает их к работе, все прекрасно одеты и обуты, четверть школьников регулярно одерживает победы на международных олимпиадах по всем возможным наукам... Ой ли!

Пожалуй, хватит. Приведенные цифры, вместе с моими комментариями, на мой взгляд, прекрасно характеризуют нынешнюю РФ и путинский режим.

Александр Немец, kasparov.ru