Белорусы стали меньше доверять рублю 1 6.06.2018, 14:15

Наиболее предпочитаемой формой сбережений в мае стала наличная иностранная валюта.

Белорусы склонны увеличивать накопления, но выбирают для этого иностранную валюту в наличной форме. Таковы результаты исследования сберегательного поведения населения, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Доля белорусов, считающих текущие экономические условия благоприятными для накоплений, выросла в мае в сравнении с февралем. Она составила 30%, увеличившись на 0,7 п.п. При этом свои сбережения все больше белорусов склонно доверить иностранной валюте, а не белорусскому рублю. Доля выбирающих евро/доллары и другую валюту выросла на 5,5 п.п. до 76,2%.

Наиболее предпочитаемой формой сбережений в мае стала наличная иностранная валюта. Ее выбрали 43,9% опрошенных, что на 5% больше, чем в феврале. Это заметно и по снижению чистой продажи валюты населением в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост популярности валюты может быть связан с тем, что белорусы стали больше замечать рост цен, как свидетельствует исследование инфляционных ожиданий, проведенное Нацбанком. Доля выбирающих депозиты снизилась на 2,7 п.п до 25,7%, что обусловлено низкими ставками по вкладам.

На третьем месте по популярности среди форм сбережений – недвижимость. В нее вкладываются 19% опрошенных.