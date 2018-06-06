Битва Олега Сенцова 6.06.2018, 14:21

Павел Казарин

Бороться с драконами можно не только в сказках.

Украинский журналист Павел Казарин в видеоблоге на сайте «Крым. Реалии» рассказывает о значении битвы Олега Сенцова:

- Олег Сенцов требует отпустить других политзаключенных, не себя. Ради этого он готов голодать до последнего. Бороться с драконами хорошо в сказках, а в реальности «драконы» обычно побеждают. Они не скованы этикой и не любят выглядеть слабыми. А у Олега нет другого ресурса для борьбы, кроме собственной жизни. Зато эти ресурсы есть у остального мира. Кульминация голодовки придется на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Если игроки сборных выразят ему поддержку, если фанаты вывесят баннеры с его именем на трибунах, если от судьбы Сенцова будет зависеть – состоится ли чемпионат вообще. Тогда ценности могут победить ценники. Иначе зачем это все?

Подробнее - смотрите в видео.