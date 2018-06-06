Хатико из Белых Рос: в Гродно пес год ждал своих хозяев 5 6.06.2018, 14:34

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В итоге за собакой стали ухаживать местные жители.

Около бывшей деревни Девятовка в Гродно, где снимали легендарный советский фильм «Белые Росы», больше года собака ждала хозяев. Ее, переселяясь из деревенского дома в квартиру, забрать с собой хозяева не захотели. Пес упорно не уходил со своего бывшего места жительства — пока его кто-то сильно не избил. После этого за Джеком — так назвали собаку — стали ухаживать местные жители, пишет tut.by.

Джек уже идет на поправку и задорно бегает с домашними псами по пустырю, который находится между многоэтажек. До бывшей деревни Девятовка, где когда-то снимали известную киноленту, — примерно полкилометра. Джек время от времени прибегает на остановку и по привычке ждет несколько часов, а потом возвращается на пустырь. Здесь все-таки есть еда и вода. А там могут снова побить. Хоть, наверное, по мнению собаки, есть шанс встретить хозяина — он же не мог его просто так бросить?

— Смотрите, он даже на Вальта из «Белых Рос» чем-то похож. Может, родственник? — смеются местные жительницы.

Алла, Алеся и Татьяна взяли шефство над собакой. Но забрать к себе жить пса они не могут — у каждой в квартире по несколько животных.

Женщины рассказывают, как небольшой Джек целый год провел на остановке около бывшей деревни. Они пытались хоть как-то помочь собаке — но та в руки не давалась, была пугливой.

— Встречал каждую маршрутку, каждый автобус. Все ждал. От места, где были дома, не отходил. Посторонних боялся и близко к людям не подходил — осторожничал, — говорит Татьяна.

От той части деревни Девятовка, где снимали фильм, остался только один полуразрушенный деревенский дом, который вот-вот пойдет под снос. Рядом полным ходом идет строительство новеньких многоэтажек. Чем ближе подходила тяжелая строительная техника — тем дальше отходил пес. Женщины стали подкармливать собаку, пытались приручить, но пес упорно ждал своих хозяев.

— Тогда было так: он как увидит подъезжающий автобус, так сразу начинает встречать людей. Виляет хвостом, радуется… И так каждый раз, — говорит Татьяна.

За Хатико из Белых Рос, увы, никто не вернулся. А несколько месяцев назад Джека кто-то сильно избил.

— Он только стонал и скулил. Лапы сильно опухли. Мы отвезли его к ветеринару, забрали к себе домой и выходили. Но как только пришел в себя, стал скулить: мол, выпусти на улицу. Выпустили — а он обратно к деревне побежал. Правда, потом вернулся. Сейчас больше времени проводит во дворе. Мы его кормим, воду оставляем, но забрать не можем, — говорит Алла и рассказывает, что Джек уже перестал хромать, чувствует себя нормально. Каждое утро верный пес провожает женщин на остановку, потом бежит к деревне, а позже возвращается во двор.

— Сейчас тепло, Джеку на улице, может быть, и хорошо, но лето пройдет быстро и наступят холода. Да и опасностей для такой небольшой собаки на улице очень много: люди, машины, большие и агрессивные псы. Он же совсем небольшого роста. Ищем нашему Хатико из Белых Рос хозяина. Желательно, конечно, чтобы собаку кто-то приютил из частного сектора. Джек скулит и скучает в квартире, хоть и не портит ничего внутри. Ему, как нам сказали ветеринары, скорее всего 3−5 лет. Жизнь его, как видите, немного помотала, но он, хоть и очень осторожный, все-таки очень ориентирован на человека, — говорит Алла.

Джек возвращаться к деревне Девятовка опасается. Иногда подбежит к стройке, постоит там какое-то время — и возвращается во дворы к своему временному убежищу. А то, что оно временное, местные жительницы уверены. Ведь для такой верной собаки обязательно найдется хороший хозяин.

Три года назад в Гродно была похожая история. Тогда на улице Татарской сносили старые деревянные дома, которые пострадали от аварии на теплотрассе. Люди переселялись в квартиры. Около одной из хат осталась собака. Пес Дружок верно охранял свой дом и ждал хозяев, которые за ним так и не вернулись. У той истории — счастливый конец. Дружка забрала молодая семья гродненцев в частный сектор.