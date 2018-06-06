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Македония получит новое название в течение нескольких дней

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  • 6.06.2018, 14:36
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Фото с сайта Flickr.com

Соглашение между Македонией и Грецией будет заключено в течении нескольких дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Премьер Македонии Зоран Заев накануне заявил, что в ближайшие дни ждет звонка от своего греческого коллеги Алексиса Ципрас.

"Не будем вдаваться в детали. Это вопрос нескольких дней. После того как я поговорю со своим коллегой, общественность будет проинформирована", - сказал Заев.

Глава МИД Греции Никос Котциас позже в эфире государственного телевидения также заявил, что ожидает соглашения о названии Македонии в течение нескольких дней.

В конце мая министры иностранных дел Греции и Македонии заявили о завершении основного раунда переговоров по спору вокруг имени Македонии, финальный раунд должны провести премьер-министры обеих стран.


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