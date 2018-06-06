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Хомутовский ушел из БАТЭ вслед за Дулубом

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  • 6.06.2018, 14:45

В клубе были довольны работой тренера вратарей.

Тренер вратарей Василий Хомутовский покинул ряды БАТЭ - контракт с ним прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт борисовчан.

Напомним, что Хомутовский трудился в БАТЭ с января нынешнего года, влившись в штаб Олега Дулуба.

Отмечается, что в клубе были довольны работой Хомутовского, прогрессом вратарей под его руководством. Ему было предложено продолжить сотрудничество, но в сложившихся обстоятельствах Василий Хомутовский посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его приглашал.


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