Хомутовский ушел из БАТЭ вслед за Дулубом

Хомутовский ушел из БАТЭ вслед за Дулубом2
- 6.06.2018, 14:45
В клубе были довольны работой тренера вратарей.
Тренер вратарей Василий Хомутовский покинул ряды БАТЭ - контракт с ним прекращен по соглашению сторон, сообщает официальный сайт борисовчан.
Напомним, что Хомутовский трудился в БАТЭ с января нынешнего года, влившись в штаб Олега Дулуба.
Отмечается, что в клубе были довольны работой Хомутовского, прогрессом вратарей под его руководством. Ему было предложено продолжить сотрудничество, но в сложившихся обстоятельствах Василий Хомутовский посчитал правильным уйти вслед за главным тренером, который его приглашал.