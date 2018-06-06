Брестчане готовят серию пикетов против аккумуляторного завода 6.06.2018, 14:53

Фото: svaboda.org

Всего планируется провести cемь акций протеста.

Три жителя Бреста вечером 5 июня подали в горисполком заявление с просьбой дать разрешение на проведение серии пикетов против аккумуляторного завода на бульваре Шевченко. Заявители хотят выразить свой протест в одном и том же месте, но в разные дни. Всего планируется провести 7 пикетов, сообщает «Брестская газета».

По мнению активистов, массовое мероприятие на пешеходной площадке на бульваре Шевченко не будет мешать ни пешеходному движению, ни тем более движению автотранспорта. Планируемое количество участников – 7 человек.

Напомним, сейчас в горисполкоме находится заявка от трех женщин, которые просят разрешить проведение пикетов «Брестчанки против свинца» напротив строящегося завода.

Пока что активистам лишь однажды удалось добиться разрешения на проведение массового мероприятия против строительства завода «АйПауэр» под Брестом — митинг «Брестчанки против свинца» прошел в конце апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. Заявление в горисполком подавали четыре жительницы Бреста и района.

С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в Администрацию президента. Однако правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.