Канье Уэст разработал проект универсального жилища 6.06.2018, 14:56

Известный музыкант решил заняться архитектурой.

Месяц назад репер Канье Уэст анонсировал запуск архитектурного бюро в рамках своей дизайнерской фирмы. В Instagram появились первые снимки разработанного проекта жилища - YEEZY Home, пишет nv.ua.

"Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, которые хотят сделать мир лучше", - написал тогда в своем посте в Twitter Канье.

we’re starting a Yeezy architecture arm called Yeezy home. We’re looking for architects and industrial designers who want to make the world better — KANYE WEST (@kanyewest) 6 мая 2018 г.

"Схема дома, выполненного из заводского бетона, созданная в сотрудничестве с Петрой Кустрин, Джалилом Пераза, Канье Уэстом, Нейком Скуфка", - гласит подпись к фото, на котором изображен минималистский двор, окруженный стенами, копирующий аскетическую эстетику штаб-квартиры YEEZY в Калабасасе (Лос-Анджелес).

Изображениями поделился дизайнер и бывший партнер Канье Уэста Джалил Пераза.

На снимках также можно наблюдать ультраминималистическую кухню с латунными и бетонными поверхностями, а также лаконичный внутренний дворик.