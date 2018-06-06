Директора колонии в Ивацевичах будут судить за взятку в €207 тысяч 4 6.06.2018, 14:59

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Взятка предназначалась для решения вопроса о поставках белорусской продукции за границу.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора «Исправительного учреждения № 5». Его обвиняют в преступлении против интересов службы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Бывшего директора республиканского унитарного производственного предприятия «Исправительное учреждение № 5» в Ивацевичах обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

«Обвиняемому инкриминировано то, что он, будучи должностным лицом, действуя из корыстных побуждений, в период с 17 марта 2009 года по 4 марта 2013 года получил от представителя французской компании в качестве взятки 207 365 евро. Предметом такой договоренности стало решение вопросов, связанных с заключением и исполнением договоров о поставках за пределы страны мебели, производимой на белорусском предприятии», — рассказали в ведомстве.

Обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Республиканское унитарное производственное предприятие «ИУ № 5» ДИН МВД Беларусь (более известная как исправительная колония № 5 или как мужская колония строгого режима в Ивацевичах) является предприятием уголовно-исполнительной системы.

«Предприятие создано в 1986 году с целью привлечения осужденных к труду и производства продукции, является производственной единицей ДИН МВД», — сообщается на сайте «ИУ № 5».