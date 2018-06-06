Эксперт: Есть риск повторения очередной девальвации 6.06.2018, 15:17

Увеличение средней зарплаты ведет к расслоению в обществе.

В декабре 2017 года средняя зарплата по стране составила 995 рублей 30 копеек. Было забавно наблюдать, как нагоняли ее до заветных 1000 рублей, или, как говорят в народе, «по 500». Но уже январе зарплата ожидаемо резко снизилась. Как и в феврале. В марте снова произошел скачок - до 926 рублей 80 копеек. Но, как объясняли нам эксперты, в основном из-за резкого скачка зарплат в IT-секторе, который происходит каждый год: айтишники традиционно в марте получают годовые бонусы, пишет kp.by.

Но в апреле, по данным Белстата, средний заработок в Беларуси уменьшился ненамного - до 921 рубля. Мы снова, несмотря ни на что, идем к зарплате «по 1000»? Может ли это негативно отразиться на экономике, или белорусы уже действительно достойны такой зарплаты?

- После резкого роста в декабре и коррекции в январе средняя зарплата, по сути, топчется на месте. То есть особого рвения по искусственному разгону зарплат власти не предпринимают, они меняются в соответствии с изменениями в экономике.

Кроме того, если не учитывать декабрь 2017 года, то рост ВВП в начале 2018-го позволил номинальным зарплатам понемножку расти. Не так плохо у нас все и с инфляцией. В прошлом году было сильное падение до 4,5% годовых. Сейчас она растет, но этот рост ожидаемый, и он полностью вписывается в планы Нацбанка и правительства удержать инфляцию в пределах 6% годовых, - объясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

- Но из месяца в месяц растет потребительское кредитование. На 1 мая задолженность по потребительским кредитам у физлиц - 9,75 млрд. рублей. То есть деньги у людей появились.

- Рост потребительского кредитования ожидаемый и вполне здоровый при текущей макроэкономической и финансовой ситуации и после рецессии 2015 - 2016 годов. Кроме того, сохраняется предельно низкая доля плохих кредитов, выданных физлицам. То есть люди берут кредит и вовремя его возвращают. Если и дальше доходы населения не будут искусственно разгоняться, а рост экономики продолжится, то мне кажется, до конца года средняя зарплата может подойти к 1000 рублей без включения печатного станка и каких-то проявлений креативной бухгалтерии. Так что пока все тихо и спокойно, угроз нет.

«Рост средней зарплаты приводит к расслоению общества»

Понятно, что средняя зарплата по стране - это как средняя температура по больнице. Кто-то зарабатывает мало, кто-то много... Но есть и другие показатели. По данным Белстата, на сумму до 400 рублей в месяц живет почти половина населения. Это так называемые среднедушевые доходы, когда все выплаты по стране рассчитываются на абсолютно все население, включая младенцев. Разница со средней зарплатой существенная. Из-за того что растет средняя зарплата, не происходит ли активное расслоение общества на бедных и богатых?

- Рост средней зарплаты безусловно приводит к расслоению, - объясняет Вадим Иосуб. - Активнее растут доходы в более богатых регионах, например в Минске. Быстрее растут доходы в тех профессиях, где и так больше получают - те же айтишники.

У нас много депрессивных регионов, убыточных предприятий. А отсутствие структурных экономических реформ никак не влияет на ситуацию. Поэтому будет расти количество тех, кто получает гораздо ниже среднего, будет расти бедность. Увы, текущий рост экономики не позволяет расти доходам всех людей, и в первую очередь самых малообеспеченных. Без серьезных реформ прогресса с бедными и малообеспеченными ждать не стоит.

- А как быть с самыми бедными? У нас традиционно мало получают врачи и учителя. Это бюджетники, которые ничего не производят, но очень нужны государству. И их невозможно модернизировать, как убыточный завод.

- Это социально устойчивый штамп - что врачи и учителя самые бедные. У нас есть регионы с полумертвыми заводами, убыточными сельхозпредприятиями, где ситуация с зарплатами может быть гораздо хуже, чем у пресловутых врачей и учителей. Есть предприятия с нищенскими зарплатами.

Если говорить в целом о бюджетниках, то нужен устойчивый рост доходов бюджета. Но в нашей ситуации весь бюджетный профицит пытаются направить на выплату внешних долгов. При этом все еще продолжаются - хоть и в меньшей степени - финансирования убыточных госпредприятий, то есть неэффективной части экономики. Эти деньги, которые, по сути, зарываются в песок, могли бы быть ресурсом для повышения доходов бюджетникам.

По словам экономиста, создателя проекта «Кошт Урада» Владимира Ковалкина, важно смотреть, за счет чего выросла средняя зарплата. Ведь чтобы вырос средний показатель, достаточно, чтобы заработок вырос у относительно небольшого числа людей. И дело, как оказалось, вовсе не в айтишниках.

- Первое, что бросается в глаза: зарплата в сфере производства кокса и продуктов нефтепереработки выросла за год на 30%. Почему? Потому в 2017 году и в начале 2018-го очень активно росла цена на нефть. Отчасти рост зарплат в нефтехимии и нефтепереработки потянул за собой среднюю зарплату.

Это хорошо видно по регионам: самая высокая динамика роста зарплат за год была в Витебской и Гомельской областях, как раз где и находятся нефтеперерабатывающие заводы. Кроме того, производительность труда по ВВП очень сильно отстает от роста средней зарплаты. То есть мы имеем опережающие темпы роста зарплаты над производительностью труда. Что в конце концов выльется в дисбалансы, риски новой девальвации и ускорение инфляции.

Эксперт обращает внимание на такой показатель, как индекс Джинни - он подсказывает степень неравенства распределения доходов.

- Чем больше разница между медианной зарплатой (той, что зарабатывает половина людей) и средней, тем больше расслоение по доходам. А чем больше расслоение, тем больше напряженность в обществе. В существующем экономическом положении Беларусь может себе позволить без проблем среднюю зарплату 350 - 420 долларов. Как только зарплата превышает порог в 420 долларов, тут же начинаются проблемы с экспортно-импортным сальдо. То есть импорт растет, экспорт уменьшает. И есть риск повторения очередной девальвации.

- Получается, мы уже рискуем. Ведь по существующему курсу Нацбанка средняя зарплата равна 460 долларам. А как быть с бюджетной сферой? В планах правительства - довести до конца года зарплату бюджетников до 80% от средней зарплаты. Опираясь на апрельские заработки, это 730 рублей. В апреле бюджетники в среднем получали 719 руб. 10 коп. Не приведет ли к риску девальвации увеличение зарплаты у бюджетников?

- С одной стороны, бюджетники действительно не должны зарабатывать меньше 80% от средней зарплаты. Иначе возникнут очень большие проблемы с набором кадров. С другой стороны, накачивание зарплат в реальном секторе безусловно повлияет на рост импорта. А это повлияет на торговый баланс, и может вырасти риск девальвации.

Проще говоря, долларов не хватает, а рублей много. Хотя первое время правительство может контролировать ситуацию и не допускать роста инфляции. Но как только у людей будут появляться свободные деньги, они начнут покупать либо валюту, либо импорт. И это моментально отразится на валютном рынке.