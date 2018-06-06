Бьорндален: Домрачева определится с продолжением карьеры в ближайшие пару недель 6.06.2018, 15:34

Фото: ТАСС

Белорусская биатлонистка пока не решила, продолжит ли она выступать.

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален рассказал, продолжит ли карьеру Дарья Домрачева, пишет «Трибуна».

О своей жизни

Я пока что не принял никакого решения по работе, но было много интересных предложений. Сейчас я могу уделить много времени тому, чтобы выяснить, чем хочу заниматься.

О карьере жены

Общая ситуация изменилась, мы должны решить, будет ли она продолжать выступать. Она определится в ближайшие пару недель.

О месте проживания

Мы рассматриваем вопрос, но все зависит от того, какое решение примет Дарья насчет карьеры.