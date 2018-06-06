Костевич: С распростертыми руками будем включать в комиссии по «тунеядцам» 1 6.06.2018, 15:33

Министр труда прокомментировала организацию первых комиссии в связи с декретом №1.

Во всех регионах Беларуси, в соответствии с декретом №1, создаются постоянно действующие комиссии по координации работы по «содействию занятости населения», пишет praca-by.info.

По словам министра труда и соцзащиты Ирины Костевич, попавших в список не занятых в экономике будут приглашать на заседания этих комиссий.

В Беларуси в числе первых районов, в которых создали эти комиссии, оказались Пружанский и Каменецкий.

«Никто в комиссии никого загонять не будет, — пообещала Ирина Костевич. — Если какая-то организация изъявила желание принять участие, чтобы понимать, что действительно происходит в регионе, оказать содействие в занятости, то, конечно, мы с распростертыми руками будем включать в комиссии».

А если работать в комиссии изъявит желание какая-нибудь общественная организация или партия, скажем, БНФ? «Ради бога», — ответила министр труда и соцзащиты.

«Пока вопрос о направлении своих представителей в комиссии мы не рассматривали, —сообщил Владимир Вуек, руководитель местного отделения ОГП. — Знаем, что профсоюз РЭП в Гомеле направляет в такую комиссию своего представителя Леонида Судаленко. Мы будем изучать этот опыт и, вероятнее всего, тоже будем реагировать. Кого-то мы будем направлять в комиссии, но нам нужно понять, как это лучше сделать, какие условия, подводные камни. Вопрос нужно изучить дополнительно».