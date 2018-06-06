Еврокомиссия приняла решение о введении пошлин на американские товары 6.06.2018, 15:39

Пошлины ЕС начнут действовать с июля.

Европейский Союз с июля обложит пошлинами американские товары - это шаг станет ответом на введении Дональдом Трампом повышенные пошлины на импортируемые из Европы сталь и алюминий.

Соответствующее решение было принято в среду на заседании еврокомиссаров в Брюсселе, сообщается на сайте Европейской комиссии.

"Следуя сегодняшнему решению о применении дополнительных пошлин на выбранные импортные товары из США, Комиссия рассчитывает завершить соответствующую процедуру в координации с государствами-членами до конца июня, с тем чтобы новые пошлины начали применяться в июле", - говорится в сообщении ЕК.

В целом Еврокомиссия планирует установить пошлины на американские товары общей стоимостью 2,8 млрд евро.

Комиссия отмечает, что этот шаг полностью соответствует правилам ВТО и соответствует списку продуктов, который ранее был передан Всемирной торговой организации.

В марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии. Для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины их введения временно отложили. Но теперь они начали действовать с 1 июня.

В ответ на действия США Европейский Союз заявил, что введет дополнительные пошлины и продолжит дело во Всемирной торговой организации для защиты своих интересов.