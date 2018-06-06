Галина Смирнова: Власти хронически боятся инакомыслия 4 6.06.2018, 15:51

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Галина Смирнова

Получасовые пикеты нельзя провести без милиции, дворников и врачей.

Так считают городские власти Бобруйска, запретившие пикеты в поддержку профсоюза РЭП, пишет сайт praca-by.info.

Заявки на проведение пяти пикетов в поддержку профоюза радиоэлектронной промышленности и его лидеров – Геннадия Федынича и Игоря Комлика – активисты бобруйского профсоюза РЭП подавали 17-го мая.

Местные власти ответили отказом, ссылаясь на необходимость заключить платные договоры с милицией и МЧС.

– В ответ на наши заявки мы получили из горисполкома обычные отписки, – рассказала лидер бобруйского РЭП Галина Смирнова. – Мы заявляли пикеты, в которых бы участвовали пять человек, продолжительностью до 30 минут. Однако до принятия решения горисполком требовал от нас заключить платные договоры с милицией и непосредственно с Госавтоинспекцией для охраны мероприятия, со скорой помощью, коммунальной службой, МЧС… Впрочем, другого решения от наших местных властей, хронически не терпящих инакомыслия, я и не ожидала…

Пикеты планировалось проводить ежедневно с первого по пятое июня. Причем заявители предложили на выбор несколько мест для их проведения.