The Guardian: Яд на дверь Сергея Скрипаля нанесли после приезда его дочери 1 6.06.2018, 15:58

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Фото: PA Wire

В Скотланд-Ярде заявили, что полиции удалось восстановить хронологию событий.

Вещество, которым отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, нанесли на дверную ручку его дома после приезда его дочери 3 марта. К такому выводу пришли в британской полиции, сообщает "Гордон" со ссылкой на The Guardian.

В ходе следствия правоохранители выяснили, что нервный агент нанесли на ручку двери не более чем за сутки до того, как Скрипалю стало плохо.

По данным газеты, Юлия Скрипаль после приезда не выходила из дома вплоть до 9.15 по местному времени (11.15 по Киеву) 4 марта, когда они с отцом отправились в город.

Определение временных рамок позволило следователям "сконцентрировать ресурсы, чтобы выявить ответственного".

The Guardian пишет, что полицейский Ник Бейли, который тоже отравился, был в составе группы правоохранителей, обыскивавших дом Скрипаля 4 марта.

66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта.