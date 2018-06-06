Белорусскую «молочку» пытается вытеснить с рынка российский конкурент 5 6.06.2018, 16:13

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За решением Россельхознадзора скрывается обычная корпоративная драка.

С 6 июня Россельхознадзор прекращает поставки некоторых видов молочной продукции из Беларуси. Было заявлено, что в "черный список" включили те виды продукции, в которой россияне выявляли наибольшее количество нарушений, сообщает Еврорадио.

Но московский политолог, доцент МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что за этим решением Россельхознадзора скрывается обычная корпоративная драка за рынок сбыта — крупный российский производитель с помощью государственной структуры пытается вытеснить с российского рынка белорусского конкурента:

"Это такая же корпоративная драка, которую мы наблюдали, к примеру, во время борьбы с "Уралкалием". Во всем этом есть признаки недобросовестной конкуренции. Но здесь вопросы и к Беларуси, так как такое может случаться и в любом государстве, и в любом союзе государств.

И отстаивать свои интересы нужно не только тогда, когда твои интересы нарушены, а каждый момент. Ведь это обычная и прочная практика, которая помогает не потерять свое. Нельзя забывать, что свои интересы должно защищать только тебе: другое государство или иное ведомство будет защищать свои государственные или корпоративные интересы, но не твои".

Белорусские чиновники, говорит Коктыш, должны ежедневно и во всех возможных структурах отстаивать интересы белорусских производителей. Причем — агрессивно. А этого пока нет. Поэтому и такие очередные "ограничения на поставку", становятся "неприятностью", которую приходится решать на уровне руководителей стран.