Как белорусы хранят свои сбережения 5 6.06.2018, 16:30

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В ценных бумагах хранит сбережения лишь 2,1% белорусов.

На втором месте по популярности способа хранения денег - депозит (вклад в банке). Так хранят свои средства 25,7% белорусов. На третьем месте - вложение денег в недвижимость, пишет thinktanks.by.

Данного подхода придерживается 19% населения страны. Об этом говорится в информации об инфляционных ожиданиях населения, распространенной Национальным банком Беларуси.

По данным Нацбанка, другие формы сбережений предпочитает 5% белорусов, еще 3,7% выбирают золото, драгметаллы, страхование, а 2,1% - ценные бумаги.

Традиционно белорусы больше доверяют иностранной валюте. 76,2% населения страны хранят сбережения именно в ней. Только 23,8% жителей хранят накопления в белорусских рублях.