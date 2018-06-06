Президент Чехии повторно назначил Бабиша премьером 1 6.06.2018, 16:40

Андрей Бабиш

Полгода назад Милош Земан уже назначал Бабиша премьер-министром.

Президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktualne.

"Прошу представить мне предложение о составе правительства в разумные сроки, чтобы я мог ознакомиться с его членами", - заявил Земан после назначения.

Полгода назад Земан уже назначал Бабиша премьер-министром, но тогда его правительство не смогло получить поддержку парламента.

Теперь Бабиш достиг договоренности о создании коалиции с чешской Социал-демократической партией, представители которой в середине июня проведут голосование по вхождению в правительство Бабиша.

Предполагаемая коалиция получит 93 места из 200 в Палате депутатов, что означает необходимость заручиться поддержкой коммунистов.

Петицию против подобного альянса подписали более четверти миллиона чехов, а за день до повторного назначения Бабиша премьером Чехии во многих городах страны прошли акции протеста.