Президент Чехии повторно назначил Бабиша премьером

Президент Чехии повторно назначил Бабиша премьером1
- 6.06.2018, 16:40
Полгода назад Милош Земан уже назначал Бабиша премьер-министром.
Президент Чехии Милош Земан в среду повторно назначил лидера движения ANO Андрея Бабиша премьер-министром.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktualne.
"Прошу представить мне предложение о составе правительства в разумные сроки, чтобы я мог ознакомиться с его членами", - заявил Земан после назначения.
Полгода назад Земан уже назначал Бабиша премьер-министром, но тогда его правительство не смогло получить поддержку парламента.
Теперь Бабиш достиг договоренности о создании коалиции с чешской Социал-демократической партией, представители которой в середине июня проведут голосование по вхождению в правительство Бабиша.
Предполагаемая коалиция получит 93 места из 200 в Палате депутатов, что означает необходимость заручиться поддержкой коммунистов.
Петицию против подобного альянса подписали более четверти миллиона чехов, а за день до повторного назначения Бабиша премьером Чехии во многих городах страны прошли акции протеста.