Историю Беларуси в университетах заменят курсом «История белорусской государственности» 6 6.06.2018, 16:49

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Что это значит?

Готовятся крупные изменения в преподавании социально-гуманитарного блока в университетах страны. Рабочая группа должна представить свое видение на совещании у министра образования Игоря Карпенко, пишет nn.by.

Один из разработчиков программы Игорь Марзалюк рассказал о готовящихся изменениях.

«Будут большие, базовые, основательные курсы. Обязательным предметом станет «Философия». Философия возвращается как царица наук в полном объеме. Причем будет изучаться как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. От тех модулей и предметов, которые не прошли апробацию практикой, мы откажемся.

Будет курс по «Истории белорусской государственности». Сначала предполагалось, что он может быть на выбор, но все же он будет обязательным для всех университетов страны. Курс «История белорусской государственности» намного объемнее курса «История Беларуси». На курс «История Беларуси» отводилось минимально времени, а здесь будет целых 54 часа.

Сейчас не ситуация 1990-х годов, когда не было системных школьных курсов по истории Беларуси. Сейчас дети в школах учат историю. Более того, проанонсирую одну вещь.

В этом году все пятиклассники получат замечательную книгу блестящего молодого историка Степана Темушева, я выступаю в ней рецензентом. Называться она будет «Беларусь — мая дзяржава».

А подзаголовок в книге: «От расселения славян до Республики Беларусь». Эта книжка не только для пятого класса, но для всех, кто историю Беларуси не изучал. Там будет все. От создания первых государств на территории современной Беларуси в IX—ХIII веках, будет ВКЛ, белорусская традиционная культура и современное государство. Чем хороша эта книга? Там много иллюстраций, выверенные даты, много карт.

Что касается курса «История белорусской государственности», то это будет основательный курс почти о том же, но именно с упором на государственность. Там будут разделы, посвященные историческим формам государственности, донациональным формам государственности (мы же понимаем, что нация — явление позднее). Будет отдельная тема, посвященная названию «Белая Русь», отдельная — про белорусский этногенез, чтобы было понятно, откуда народ пошел. Будет и вече, и Статут, и Конституция Беларуси. Все попытки государственности, в том числе неудачные, как БНР, будут отражены.

Помимо этого, большое внимание будет уделено государственности в XX и XXI веке. Большой раздел будет посвящен основам конституционного строя, законодательной, исполнительной власти. Мы оставляем только то, что важно для каждого патриота и гражданина.

Это будет научный курс, не лживый, не мерзкий и не подлый. Там будет белорусская субъектность, но не будет лжи: ни правой, ни левой, ни бээнэфовской, ни западнорусской.

Я лично за этот год собираюсь написать учебник. Не хочу пока называть фамилию второго коллеги, который должен выступить соавтором. Напишу авторский учебник по «Истории белорусской государственности», как я это вижу. Это планы на следующий год, хотя писать некоторые разделы я уже начал».

Журналисты у Марзалюка, с какой поры будет вестись история белорусской государственности.

«Откуда же еще — от Полоцка, от Турова. От эпохи Киевской Руси, она для нас то же самое, что для западноевропейцев империя Каролингов. Вне этого контекста мы ничего понять не сможем», — говорит историк.

«Помимо этого, появятся еще два важных курсы, которые будут преподаваться в зависимости от пожеланий студентов и учебно-методических условий университетов — это «История белорусской культуры» и «История белорусской науки». Они будут ориентированы как на иностранных студентов, так и на своих. Сначала думали объединить это все в один курс, но министр образования Игорь Карпенко предложил три. Ясно, что никто не отменяет ни политологию, ни социологию».

В этом году изменений ждать не приходится, рабочая группа не гонится за сроками.

«Этот год переходный, никуда спешить не будем. Переход на другую программу произойдет в 2019 году. На этот год планы прежние, сначала должны все опробовать, провести верификацию. Я лично планирую в июне проехаться по всем гуманитарным университетам страны, выступить с новой концепцией преподавания социально-гуманитарного блока, выслушать критические замечания от коллег, чтобы мы пришли к качественному продукту. Той бессмыслицы, когда на госэкзамене сдавали философию, педагогику и психологию в одном флаконе, не будет больше», — сказал Игорь Марзалюк.

Другое важное нововведение — отмена обязательных курсов психологии и педагогики в университетах.

«Мы посчитали, что педагогика и психология на всех специальностях в том формате, в котором она преподавалась до сих, нецелесообразна. Если захотят студенты и преподаватели, то по выбору можно читать такие курсы. Но обязательного преподавания на уровне бакалавриата и магистратуры, как это было раньше, не будет. Эти предметы нужно изучать с учетом специальности.

А без философии и истории белорусской государственности не сможешь стать высокообразованным человеком, независимо от того, ты инженер, химик или биолог. И если в 18 лет считаешь, что тебе это не нужно, то в 40, когда мозги вставляются на место, понимаешь, что нужно. Без философии в принципе нет науки.

Новый социально-гуманитарный блок учитывает международный опыт, европейские требования, он студентоцентричен. Мы посчитали, что не нужно дублировать историю Беларуси по второму кругу, а сделать акцент на других вещах».

Кто, кроме Марзалюка, занимался разработкой курса «Истории белорусской государственности»?

«Коллеги из БГУ, в том числе декан истфака Александр Кохановский, бывший министр образования Петр Бригадин будет принимать участие, декан философского факультета Вадим Гигин и другие. Мы немного затянули, но в любом случае в ближайшие дни предоставим первый проект типовой программы.

Пошли слухи, что выбрасывают из университетов историю Беларуси. Никто ничего не выбрасывает! Не секрет, что в некоторых технических вузах курс «История Беларуси» сдают по учебникам 8—9 классов. Этот предмет нужен, чтобы человек понимал, где его корни, кто он есть и что его родина и нация не придумана ни поляками, ни большевиками. А самое главное, что поддержка имеется на всех уровнях», — отметил Игорь Марзалюк.