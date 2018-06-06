Журналистку «Белсата» задержали в Куропатах во время стрима

Журналистку «Белсата» задержали в Куропатах во время стрима1
- 6.06.2018, 17:15
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Екатерину Андрееву повезли в Боровлянский отдел милиции.
Журналистку «Белсата» Екатерину Андрееву задержали в Куропатах рядом с так называемым комплексом «Бульбаш-холл», где вчера открылся ресторан «Поедем, поедим».
Екатерину Андрееву задержали во время стрима. Сотрудник милиции в штатском заявил корреспонденту «Белсата», что ее деятельность на территории Беларуси якобы незаконна, схватил ее и посадил в милицейский автомобиль.
Милиционеры заявили Екатерине, что ее задержали «до выяснения обстоятельств». Ее повезли в Боровлянский отдел милиции.