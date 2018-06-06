Внешний облик обновленного «Динамо» — большое разочарование 6.06.2018, 17:44

Вот несколько причин.

Это Давид. Нет нужды объяснять, почему скульптура является вершиной искусства. Сегодня можно обнаружить в верхней части статуи небольшие искажения пропорций человеческого тела или даже отсутствие мышцы между лопаткой и позвоночником, но современники Микеланджело не видели ничего совершеннее, пишет "Прессбол".

Так и в архитектуре: есть классические законы порядка и симметрии, по которым создаются шедевры.

Это Саграда-Фамилия в Барселоне, модернистская постройка, диссонировавшая с представлениями о прекрасном конца XIX — начала XX веков. Джордж Оруэлл так вообще считал ее "самым отвратительным зданием мира" и сожалел, что храм не взорвали во время гражданской войны.

Но стоит увидеть Саграду живьем — замысел Антонио Гауди проясняется. Башни будто вылеплены из песка, по которому идешь к мору, а вот фрукты — как на местном рынке. Здание идеально вписано в пестрый пейзаж, и неправильные природные формы лишь подчеркивают связь с каталонской землей. Отход от классики оправдывает концепция.

А это картина Марка Шагала.

Начинающий художник скажет: "Пфф… Да я тоже так могу". Но нарисовать "как Шагал" нетрудно, а нарисовать "как Вася Иванов" — задача, с которой справляются единицы. Собственный стиль ценится не меньше, чем непревзойденная техника.

И наконец стадион "Динамо". Арена, чье обличье навевает тоску, с каких позиций не подступись. Ее внешний вид дисгармоничен, неуникален и не оправдан никаким замыслом.

Тут не будет разбора этапов строительства и анализа внутреннего устройства стадиона. С этим отлично справился коллега Сергей Версоцкий. Только впечатления от внешнего вида и несколько свежих фото.

Первая мысль, возникающая возле сооружения: "На снимках лучше". Действительно, "Динамо" с земли — не тот объект, что виден с дронов и крыш. Начнем с кругового козырька. Мало того, что "грибная шляпка" не выглядит логичным продолжением исторической аркады, материал, из которого она выполнена, напоминает "обшивку" торгового центра. Не можешь отделаться от ощущения чего-то "стандартно-типового" и "вентиляционно-тусклого".

Кстати, в уже помянутой Барселоне есть объект со схожей судьбой. На Las Arenas еще в 80-е годы прошлого века проводили бои быков. Сейчас это — место для шопинга.

Не нужно быть архитектурным экспертом, чтобы заметить: купол бывшей арены для корриды возвышается над аркадой, делая сооружение еще более внушительным, не выбивается из общей цветовой гаммы. На нем устроена отличная смотровая площадка. "Шляпка" "Динамо", в свою очередь, прилипает к аркаде, а осветительные мачты-"мухобойки", нависая над чашей, добавляют эффекта "приплюснутости".

Сравним сами аркады: в Испании — кирпичная кладка, выдающая мавританские мотивы, керамическая мозаика (стиль — неомудехар), в Минске — послевоенный бетон. Объективно аркада "Динамо" обладает низкой эстетической ценностью. Историческая память? Наша столица процентов на 80 — памятник советской архитектуры. И если начистоту, возведение абсолютно новой исключительно футбольной арены, которая собирала бы по 30-40 тысяч болельщиков, стало бы более оправданным продолжением славной динамовской истории. Она, согласитесь, не в бетоне, а в победах и зрительской любви.

Аркада "Динамо" выкрашена не так, как требовал проект. Но это полбеды. Вы вообще много припоминаете современных европейских арен, фасад которых необходимо было бы периодически перекрашивать? А делать это придется.

Как придется обновлять и побелку ограды, которую не стали переделывать. Выбеленная и массивная, она выглядит чуть ли не главным анахронизмом, влекущим ассоциации с забором вокруг старой больницы или военной части.

Отсылок к прошлому слишком много. Напоминания об Олимпиаде-80 — это прекрасно.

Но не на каждом шагу. И особенно не в тех местах, где стадион выглядит наиболее современно.

Центральный вход... За, возможно, самым дорогим элементом "Динамо" для болельщиков со стажем, теперь высится самая неисторическая серо-стеклянная часть стадиона. Органично ли это выглядит, судите сами.

Отсутствие цельности и продуманности — главный изъян арены. Если те же грузные "мухобойки" при взгляде со зрительских мест еще ничего, то снаружи…

Таким "Динамо" будет через 20, 30, 50 лет. С козырьком, за который не хотело браться ни одно из белорусских предприятий (лишь в Молодечно рискнули и возвели как получилось), с аркадой, за сохранение которой наверняка бы выступило большинство, будь проект вынесен на общественное обсуждение. Утешает одно: успели к 2019 году и Европейским играм, которыми должна жить вся страна.

Фото: автора, toshaleb.livejournal.com, Hanna Zelenko