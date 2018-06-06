Денуклеаризация Северной Кореи может обойтись в $20 миллиардов 6.06.2018, 17:52

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Аналитики также отмечают, что процесс может занять много лет.

Эксперты по контролю над вооружениями полагают, что на сворачивание ядерной программы КНДР может уйти около десяти лет и 20 миллиардов долларов, если президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын смогут договориться об этом в ходе встречи в Сингапуре 12 июня, сообщает «Голос Америки».

«Самая сложная работа еще не началась. Она будет требовать постоянных затрат энергии от США, Южной Кореи, Японии, Китая и КНДР. Это будет долгий, многолетний процесс», – отмечает исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.

Президент Трамп заявил, что ждет от саммита «очень позитивных результатов», но, скорее, всего встреча станет лишь началом процесса урегулирования разногласий по поводу масштабов денуклеаризации и согласования конкретных деталей касательно смягчения санкций, экономической помощи и гарантий безопасности, которые будут предложены взамен.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в воскресенье заявил, что санкции в отношении Пхеньяна будут смягчены лишь после того, как он предпримет «верифицируемые и необратимые шаги в направлении денуклеаризации».

В правительстве Ким Чен Ына придерживаются мнения, что меры и уступки по денуклеаризации должны сопровождаться ответными шагами.

Пхеньян также отвергает требования некоторых представителей администрации США о быстром и одностороннем сворачивании ядерной программы до каких-либо уступок.