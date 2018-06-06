Фотофакт: Как дети видят Минск 6.06.2018, 17:59

Фото: minskeye.by

В Сети появилась необычная карта города.

Ученики минской школы архитектурного мышления презентовали свой сайт-исследование города. Все содержимое сайта создали дети от 7 до 13 лет под руководством специалистов из различных областей, пишет tut.by.

Интерактивная карта состоит из трех слоев. Первый — Минск настоящего, где ученики отразили максимально объективные данные о городе сегодня. Второй слой — Минск будущего (2067), где ученики создали свои проекты, основываясь на собственном представлении о будущем. Третий слой — сны минчан, некий параллельный Минск сновидений.

Фото: minskeye.by

«Город — это дома и улицы, его жители и их отношения, растения и птицы, и даже наши сны о нем. Город — это целый мир, который на данном сайте показывается и объясняется. От архитектуры до микроорганизмов, от экологии до звукового ландшафта — в рамках сайта исследуются самые различные аспекты города», — рассказали авторы проекта.