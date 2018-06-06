Защитники Куропат попытались поставить в урочище палатки 3 6.06.2018, 18:10

Активисты продолжают пикетировать скандальный ресторан возле национального мемориала.

В Куропатах милиция не разрешает активистам ставить палатки возле ресторана "Поедем поедим". У защитников Куропат забрали уже две палатки, которые они пытались поставить. Первую забрали при попытке поставить, вторая простояла около 10 минут, сообщает Еврорадио.

Майор милиции подошел к Павлу Северинцу и заявил ему: "Палаток здесь не будет, понял?".

Милиционер в штатском задержал журналистку-фрилансера Екатерину Андрееву, которая делала сюжет о противостоянии в Куропатах. Также милиционеры пытались задержать журналистку Еврорадио Анастасию Бойко. Однако изучив аккредитацию, ей просто запретили снимать задержанную Андрееву в милицейской машине.

Нина Богинская говорит, что один из милиционеров ее послал на три буквы и толкнул.

Защитники Куропат выступают против открытия ресторана (известного ранее как "Бульбаш-Холл"), построенного возле места сталинских расстрелов.