Защитники Куропат попытались поставить в урочище палатки

Защитники Куропат попытались поставить в урочище палатки3
- 6.06.2018, 18:10
Активисты продолжают пикетировать скандальный ресторан возле национального мемориала.
В Куропатах милиция не разрешает активистам ставить палатки возле ресторана "Поедем поедим". У защитников Куропат забрали уже две палатки, которые они пытались поставить. Первую забрали при попытке поставить, вторая простояла около 10 минут, сообщает Еврорадио.
Майор милиции подошел к Павлу Северинцу и заявил ему: "Палаток здесь не будет, понял?".
Милиционер в штатском задержал журналистку-фрилансера Екатерину Андрееву, которая делала сюжет о противостоянии в Куропатах. Также милиционеры пытались задержать журналистку Еврорадио Анастасию Бойко. Однако изучив аккредитацию, ей просто запретили снимать задержанную Андрееву в милицейской машине.
Нина Богинская говорит, что один из милиционеров ее послал на три буквы и толкнул.
Защитники Куропат выступают против открытия ресторана (известного ранее как "Бульбаш-Холл"), построенного возле места сталинских расстрелов.