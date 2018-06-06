«Четыре по 30»: НАТО планирует концепцию ускоренной боеготовности 6.06.2018, 18:58

В современном, все более непредсказуемом мире высокая боеготовность становится важной задачей для НАТО.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 6 июня, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, комментируя назначенную на 7 и 8 июня встречу министров обороны стран НАТО. Материалы пресс-конференции опубликованы на интернет-странице альянса, передает DW.

Говоря о повышении боеготовности, Столтенберг выразил надежду на то, что участникам встречи удастся согласовать новую концепцию, получившую название "Четыре по 30". Она предусматривает, что к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО в случае кризиса будут приведены в полную боевую готовность в течение 30 дней или быстрее. "Речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности существующих сил", - указал Йенс Столтенберг.

По словам главы альянса, немалую роль в этом может сыграть и новый центр логистического командования НАТО в немецком Ульме, который планируется сдать в 2019 году. В его задачу входит обеспечение переброски сил альянса через континент в случае кризисной ситуации или для проведения маневров.

На встрече 7-8 июня будет рассмотрен и вопрос распределения расходов на оборону. Как отметил Столтенберг, все страны НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты и, наоборот, начали увеличивать их. Первые показатели за 2018 год будут обнародованы на совещании министров обороны стран альянса.