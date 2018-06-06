Moody's: Несколько раундов санкций опасны для России 2 6.06.2018, 19:17

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Moody's оценило влияние новой волны санкций на российские банки.

Российская банковская система способна пережить еще одну волну антироссийских санкций, но если под санкциями окажется больше олигархов и таких волн будет несколько, она ослабеет.

Такое мнение высказал во время банковской конференции Moody's Ярослав Совгира, младший управляющий директор банковской группы этого рейтингового агентства по Европе, Ближнему Востоку и Африке, передает РБК.

«Банковская система [России] в целом является и будет продолжать являться устойчивой к санкциям, если только санкции не будут совсем серьезными», — считает Совгира. «Но если мы будем говорить о еще двух-трех [раундах санкций], то на платежеспособности банковской системы это начнет существенно отражаться», — добавил он.

По его словам, если под новыми санкциями окажется примерно такое же число предприятий и физических лиц, как это было ранее, банковская система России сможет их «адсорбировать». Однако если новый санкционный список будет шире, чем объявленный в апреле, то финансовый сектор ждут проблемы.

«Если, например, [в новый санкционный список] попадут не два олигарха, а четыре, тогда уже можно будет говорить о том, что платежеспособность банковской системы существенно ослабеет», — пояснил он.

В начале апреля Минфин США ввел новые санкции против России — под ограничительные меры попали семь российских олигархов (в терминологии американского Минфина) с суммарным капиталом $36,7 млрд по данным последнего глобального списка Forbes.

Среди них председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг, а также владелец UC Rusal и En+ Олег Дерипаска. После попадания в санкционный список США последний вышел из совета директоров UC Rusal и En+. Его доля в En+ также будет сокращена до уровня менее 50%.

Ранее аналитики агентства пришли к выводу, что хотя ведущим кредитным риском для России и остается геополитика, но с санкциями экономика страны вполне справляется.

Президент Moody's Кристин Линдоу не исключила, что кредитный рейтинг России может быть повышен к концу 2018 года, так как «экономика и государственные финансы страны в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями». Новые санкции, по ее словам, вероятно, приведут к тому, что российские компании будут на время отрезаны от международных рынков капитала, поэтому им придется опираться на внутренние источники финансирования, на кредиты российских банков и на поддержку правительства.