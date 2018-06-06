Белорусов с порванными паспортами не выпустили из страны

Белорусов с порванными паспортами не выпустили из страны1
- 6.06.2018, 19:28
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В их паспортах страницы были оторваны от обложки и прикреплены скотчем.
5 июня в пункте пропуска "Мокраны" на границе с Украиной брестские пограничники не выпустили из Беларуси мужа и жену, сообщает пресс-служба Пограничного комитета.
Жители Гродненской области ехали через границу на "Ауди". В их паспортах страницы были оторваны от обложки и прикреплены скотчем. Супруги объяснили, что их документы порвали дети. Исправить ситуацию они решили клейкой лентой.
Кстати, через несколько часов в том же пункте пропуска 44-летний житель Дрогичинского района также подал пограничникам недействительный паспорт. Все страницы в документе были разорваны посередине и скреплены клеем.
Пограничники изъяли паспорта и вынесли предупреждения нарушителям.