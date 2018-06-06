В Борисове вынесли еще один приговор по дедовщине в армии 3 6.06.2018, 19:54

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Сержанта приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.

Суд Борисова вынес приговор военнослужащему 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах, сообщает сайт Верховного суда. Сержанта К. приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.

Обвинение сержанту было предъявлено по ч.1 и ч.2 ст. 430 «Получение взятки», ч. 1 и ч. 2 ст. 455 УК «Злоупотребление властью, сопряженное с насилием», ст. 454 УК «Нарушение правил несения внутренней службы».

После гибели рядового Александра Коржича в 72-м гвардейском Объединенном учебном центре в Печах прошли тотальные проверки. В итоге в суд Борисовского района поступило несколько уголовных дел о воинских преступлениях — преступлениях, предусмотренных главой 37 УК. Воинскими являются преступления против установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные лицами, на которых распространяется статус военнослужащего. Со смертью Коржича эти дела не связаны.

В марте-мае в Борисове также рассмотрели несколько дел в отношении военных из Печей.

По информации Верховного суда, военнослужащий брал взятки за благоприятное решение вопросов, которые входили в его компетенцию. А также, заступив в суточный наряд, сержант К. нарушил правила несения внутренней службы, «повлекшие последствия, для предупреждения которых назначен данный наряд».

«Он же признан виновным в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, совершенном из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, — сообщает сайт Верховного суда.

Сержанта К. приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима.