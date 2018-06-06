BBC: В СБУ подтвердили подлинность «списка 47» 3 6.06.2018, 20:08

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СБУ вначале отказалась комментировать подлинность списка.

В комментарии "ВВС Україна" в Службе безопасности Украины подтвердили подлинность списка 47 журналистов, блогеров и писателей, который обнародовало интернет-издание "Страна".

В ведомстве отметили, что людей, чьи имена упомянуты в этом списке, планировалось физически уничтожить в результате террористических актов на территории Украины.

1 июня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что благодаря имитации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко следствие получило список из 47 человек, которых также планировали убить. За убийство некоторых фигурантов этого списка, по информации генпрокурора, организаторы готовы были заплатить $3 млн.

В этот же день украинские силовики провели встречу с некоторыми людьми из списка. Как заявили в Службе безопасности Украины, на встречу пригласили всех 47 фигурантов списка, однако пришли только 17. Их имена в спецслужбе не назвали.

5 июня интернет-издание "Страна" опубликовало "список 47". В нем, в частности, указаны соосновательница "Украинской правды" Алена Притула, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая, ведущие "Прямого" Матвей Ганапольский и Евгений Киселев, исполнительный продюсер телеканала "UA:Крим" Осман Пашаев, замгендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, политический обозреватель Виталий Портников и шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина и другие.

СБУ вначале отказалась комментировать подлинность списка. Позже ведомство открыло уголовное производство по факту разглашения сведений досудебного расследования.