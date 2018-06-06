Какая пенсия у ветеранов войны в Беларуси и в мире? 2 6.06.2018, 20:47

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Руководство Беларуси использует тему Великой Отечественной войны лишь в пропагандистской риторике.

Несмотря на приказ Лукашенко «не умирать раньше него», ветеранов становится все меньше. За последние четыре года их ряды поредели больше, чем в два с половиной раза – теперь их 8,5 тысяч на всю страну.

Государство выплачивает ветеранам войны пенсию вдвое больше средней – 550 рублей на человека. Много это или мало в мировых масштабах? «Салiдарнасць» показывает в инфографике.