Какая пенсия у ветеранов войны в Беларуси и в мире?2
- 6.06.2018, 20:47
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Руководство Беларуси использует тему Великой Отечественной войны лишь в пропагандистской риторике.
Несмотря на приказ Лукашенко «не умирать раньше него», ветеранов становится все меньше. За последние четыре года их ряды поредели больше, чем в два с половиной раза – теперь их 8,5 тысяч на всю страну.
Государство выплачивает ветеранам войны пенсию вдвое больше средней – 550 рублей на человека. Много это или мало в мировых масштабах? «Салiдарнасць» показывает в инфографике.