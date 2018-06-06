Промежуточные выборы-2018: борьба за американскую идентичность 6.06.2018, 21:00

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

В стремлении мобилизовать электорат Трампа республиканцы взяли на вооружение его жесткую иммиграционную риторику.

Кандидаты-республиканцы в Палату представителей и Сенат взяли на вооружение один из ключевых пунктов предвыборной повестки президента Дональда Трампа, чтобы обеспечить себе успех на ноябрьских выборах, передает «Голос Америки».

Иммиграция давно стала одним из самых актуальных вопросов для электората Трампа. На предвыборном мероприятии в Нэшвилле в прошлый вторник 5500 сторонников президента охотно скандировали «Построим стену», не останавливаясь перед использованным Трампом определением «животные» по отношению к членам преступной группировки MS-13.

«Я верю в иммиграционный указ президента Трампа и буду бороться вместе с ним за то, чтобы построить эту стену», – сказала в своем рекламном видеоролике действующий член Палаты представителей Марша Блэкберн, баллотирующаяся в Сенат. На выборах ей предстоит бороться с бывшим губернатором штата Теннесси, демократом Филом Бредесеном.

Согласно эксклюзивному аналитическому материалу USA Today, в этом предвыборном сезоне кандидаты в Палату представителей от Республиканской партии упоминали проблему иммиграции в 34,4 процента своих телереклам – почти столько же, сколько Трамп во время собственной кампании (35,5 процента).

«Шли долгие дебаты по вопросу о том, будут ли преданные сторонники Трампа поддерживать других кандидатов-республиканцев, и я думаю, именно поэтому многие республиканцы пытаются имитировать стиль и подход Трампа в тех же вопросах», – отмечает директор по исследовательской работе некоммерческой и непартийной исследовательской организации Public Religion Research Institute (PRRI) Дэн Кокс.

«Исход промежуточных выборов обычно определяет ключевая электоральная база, а этот вопрос особенно актуален для республиканского электората», – отмечает Кокс.

Один из роликов, опубликованных в рамках кампании по переизбранию Трампа, рассказывает историю Луиса Бракамонтеса – нелегального иммигранта, осужденного за убийство двух человек в Калифорнии. В конце рассказчик резюмирует: «Стоящие на нашем пути демократы будут соучастниками каждого убийства, совершенного нелегальными иммигрантами».

Это созвучно риторике Трампа, которая, по словам Кокса, сосредоточена на проблеме «личной безопасности» и находит живой отклик по всей стране у его основного электората – белых американцев из рабочего класса.

По данным опроса, проведенного в 2017 году PRRI и центром The Atlantic, 62 процента этой демографической группы считают, что рост числа иммигрантов угрожает американской культуре. В той же группе избиратели, выступающие за депортацию нелегальных иммигрантов, в 3,3 раза более склонны голосовать за Трампа, чем те, кто эту идею не поддерживает.

Исторически явка на промежуточных выборах резко падает по сравнению с годами, когда проводятся президентские выборы. В связи с этим вполне естественно, что в эти годы кандидаты от обеих партий сосредотачивают свое внимание на надежных сторонниках, уже показавших свой энтузиазм.

Однако фокус на жесткой иммиграционной риторике Трампа в этом году сопряжен с определенными рисками, отмечает профессор политологии из Университета Пенсильвании Диана Мутц, чьи исследования посвящены электоральным тенденциям 2016 года.

«Трамп исходит из убеждения, что радикально антииммиграционная позиция принесла ему победу на выборах. Однако наш анализ показывает прямо противоположные результаты: да, такие вопросы, как торговля, принесли ему голоса, а вот такие вещи, как иммиграция, – нет, – отмечает она. – Они стоили ему голосов, потому что он был чересчур радикален».

По данным социологического центра Pew Research Center, 65 процентов американцев считают, что иммигранты помогают стране, «благодаря упорной работе и талантам», тогда как 26 процентов считают их обузой, потому что они отнимают у граждан «рабочие места, жилье и медицинские услуги». Среди республиканцев взгляды разделяются более равномерно: 42 процента относятся к иммигрантам положительно, 44 процента – отрицательно.

Взгляды Трампа на иммиграцию могут создать проблему в округах, где большой процент населения имеет высшее образование, отмечает Кокс. Сюда входят избиратели, которые изначально поддерживали Трампа, но имели некоторые сомнения на его счет и критически относятся к его наиболее спорным политическим инициативам – таким, как разлучение семей на границе и отмена Программы отложенного действия для детей-иммигрантов (DACA), которая защищала от депортации 700 000 иммигрантов, нелегально ввезенных в страну родителями в детском возрасте.

Однако, помимо мобилизации умеренных и независимых избирателей, важным фактором может стать высокая явка среди латиноамериканцев, учитывая обычно низкие показатели явки в этом демографическом секторе.

По другую сторону политического спектра иммиграция занимает не столь важную позицию, показывает анализ USA Today и Kantar: в рекламных материалах кандидатов от Демократической партии первые места занимают такие вопросы, как здравоохранение, недовольство Трампом и социальные проблемы.

Однако в штатах, где проживает много латиноамериканцев – например, в Неваде, – иммиграционная риторика Трампа находит живой отклик как у демократов, так и у латиноамериканцев, отмечает глава кафедры политологии Университета Невады в Лас-Вегасе Джон Тьюман.

В Неваде, где 28 процентов населения составляют латиноамериканцы, 39 процентов из которых родились за пределами США, и соседней Аризоне с примерно такими же демографическими показателями, кандидаты, принявшие риторику Трампа, встречают сопротивление со стороны влиятельного блока избирателей, которых лично затронула его иммиграционная политика.

По словам Мутц, предстоящие промежуточные выборы могут стать своего рода референдумом относительно президентства Трампа, причем иммиграция станет символическим вопросом. «Это своего рода битва вокруг американского национального характера, – отмечает она. – Кто мы, и за что мы выступаем?»