Премьер Испании объявил состав правительства: 11 из 18 министров - женщины 6.06.2018, 21:27

Правительство на 61,1% сформировано из женщин и это самый большой показатель в истории Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил состав нового правительства, подавляющее большинство должностей в котором получили женщины.

Об этом сообщает eurointegration.com cо ссылкой на El Pais.

Среди 18 министерских должностей 11 получили женщины, в том числе должности министра обороны, финансов, экономики и юстиции. Правительство на 61,1% сформировано из женщин и это самый большой показатель в истории Испании.

Министром иностранных дел и сотрудничества с Евросоюзом в испанском правительстве назначен бывший президент Европейского парламента 71-летний Хосеп Боррел, который находился на этом посту в 2004-2007 годах.

Санчес сформировал правительство меньшинства, отказавшись взять министров от левой партии "Podemos" и других партий, которые помогли прийти ему к власти.

Социалистическая партия Санчеса имеет всего 84 депутата в парламенте и будет нуждаться в поддержке других политических сил для голосования своих решений.