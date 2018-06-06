Русый согласился с претензиями Россельхознадзора по молочке 1 6.06.2018, 21:44

«Что комментировать решение Россельхознадзора - работать надо», - сказал заместитель премьера.

Проблему с поставками белорусской молочки в Россию планируется решить до конца недели. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Михаил Русый во время посещения международной специализированной выставки "Белагро-2018", передает БелТА.

"Что комментировать решение Россельхознадзора - работать надо. Мы договорились с новым руководством (Минсельхоза России. - Прим.), с Алексеем Гордеевым мы 8 июня встречаемся, а завтра министры отрабатывают все вопросы. Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели", - сказал Михаил Русый.

Как сообщалось, Россельхонадзор объявил, что с 6 июня вводит временные ограничения на поставку некоторых видов белорусской молочной продукции в таре больше 2,5 л.

Михаил Русый не исключает, что спорные вопросы между странами будут возникать и дальше. "Вопросы всегда будут, нельзя отбрасывать и человеческий фактор: если кто-то не так заполнит сертификат, не ту букву поставит, то этот человек должен быть наказан, но это не говорит, что это некачественная продукция. Я понимаю, что Россия сейчас хочет навести порядок с серым импортом, фальсификацией - и это правильно, но мы должны вместе работать в этом направлении", - уверен вице-премьер.