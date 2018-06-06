Две белоруски просят Лукашенко лишить их гражданства 1 6.06.2018, 21:55

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Фото: RFE/RL

Гомельчанки хотят отказаться от белорусского гражданства, так как их права в Беларуси нарушаются.

На четырнадцатый день 33-летняя Елена Гринько и 48-летняя Оксана Филипенко из Гомеля прекратили свою голодовку против «искусственно созданных коммунальных беспорядков» и из-за «невыполнения местными властями обязательств по обустройству жизни жителей города». Они подготовили обращение к Александру Лукашенко. Просят лишить их белорусского гражданства, так как считают, что их права в Беларуси нарушаются.

Основанием для прекращения голодовки стал ответ на обращения женщин в местные органы власти, в том числе и к помощнику диктатора в регионе - инспектора по Гомельской области Юрия Шулейки.

5 июня голодающие направили телеграмму на имя руководителя администрации Лукашенко Натальи Кочановой. Они просили повлиять на помощника правителя в регионе Юрия Шулейко, который за месяц не ответил на их заявления и ушел в отпуск. Заявления женщины в начале мая возили аж в Ельск, где Шулейко был организован прием граждан. В Гомеле их не записывали ни к помощнику правителя, ни к «губернатору».

«На наши заявления на имя Шулейко принес сегодня ответ начальник ЖЭУ-9 Виктор Попов в сопровождении свиты коммунальщиков. Подписал письмо Не сам помощник правителя, а заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Горбачев. Наверное, подействовала телеграмма в администрацию Лукашенко», - считает Оксана Филипенко.

Что касается содержания, то голодающие считают письмо чиновника обычной отпиской. Пересказали, что готовится проектная документация на ремонт дома. Согласно постановлению суда, в квартире Елены Гринько кухня, ванна и туалет принадлежат городу. Эту долю (площадь 29,1 квадратного метра) можно выкупить за 18 722 рубля. Сообщается также, что «действующим законодательством не предусмотрены перезаключения договоров на других поставщиков коммунальных услуг на требования потребителей».

«Мы прошли всю исполнительную «вертикаль» снизу и доверху. Вывод таков: «вертикаль» эту надо сократить, чтобы остались только ЖЭУ и правитель. Что доказывали нам в 2016-м в ЖЭУ, то и осталось. Поправить ситуацию мог бы правитель, но нас он не принимает. Нам нет смысла больше голодать, чтобы окончательно не подорвать здоровье», - говорят женщины.

Они подготовили обращение к Лукашенко, чтобы тот лишил их белорусского гражданства. Считают, что их гражданские права в стране не защищаются.

Голодающие утверждают, что жители дома № 14 по улице Урицкого оказались в опасном положении. У дома не было капитального ремонта с момента постройки в 1967 году. Жилищно-коммунальная служба заменила электропроводку без технического проекта. Электроэнергия периодически исчезает. Люди боятся пожара.

Ранее дом № 14 принадлежал железной дороге. Приняв этот дом в городскую коммунальную собственность, власти сделали его, по сути, общежитием, хотя в официальных ответах называют «жилым домом». При этом пишут в письмах не «квартиры», а «секции».

Жители дома не могут заключить договора напрямую с энергетиками на обеспечение квартир, так как районное коммунальное предприятие сделало это от своего имени как для общежития.

По мнению голодающих, таким образом осуществляются коррупционные схемы пополнения доходов коммунальщиков и обогащения за счет жителей.