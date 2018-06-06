Швеция проводит самые масштабные учения Нацгвардии с 1975 года 6.06.2018, 22:11

Последний раз ВС Швеции в полном составе привлекали Национальную гвардию на пике «холодной войны».

Швеция проводит крупнейшие общенациональные военные учения с 1975 года, в которых принимают участие 40 батальонов и 22 000 резервистов.

Об этом сообщает eurointegration.com со ссылкой на The Local.

"Идея этих учений заключается в том, что мы сейчас укрепляем нашу военную оборону и повышаем наши оперативные возможности", - заявил шведский верховный главнокомандующий Микаэл Биден.

По информации Минобороны Швеции, все 40 батальонов Национальной гвардии были мобилизованы для учений, а это значит, что шведы увидят, как резервисты выполняют свои обязанности и патрулируют в аэропортах, портах и на улицах в Национальный день страны в среду, 6 июня.

Учения являются частью национальных усилий Швеции по восстановлению стратегии общей обороны времен "холодной войны" в ответ на все большую агрессию России. Последний раз Вооруженные силы Швеции в полном составе привлекали Национальную гвардию в 1975 году на пике "холодной войны".

В случае вторжения Национальная гвардия отвечает за защиту основных функций шведского государства, охрану государственных учреждений, аэропортов и морских портов, чтобы профессиональная армия была свободной для выполнения передовых обязанностей.

Неделю назад Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям выпустило буклет с информацией для граждан относительно того, как вести себя в случае войны, природных катаклизмов и кибератак. Буклет называется "Если придет война или кризис" и советует сделать запасы воды, консервированных и сухих продуктов и других необходимых вещей для увеличения устойчивости Швеции.

В прошлом месяце Швеция возобновила военное подразделение на балтийском острове Готланд.