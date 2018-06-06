Как Украине наказать Россию за Керченский мост 1 6.06.2018, 22:28

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Названы важные моменты.

Украина может подать в суд, чтобы возместить убытки от строительства Россией Керченского моста в аннексированный Крым.

Об этом "Апострофу" рассказал эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре аналитического центра "Украинский институт будущего" Ярослав Пилипчук.

Отмечается, что уже существует прецедент победы в суде, когда Россию обязали возместить убытки, которые были нанесены украинским предприятиям аннексией полуострова. Хотя РФ не выплачивает деньги, Украина получила рычаги воздействия в частности, по выплатам во исполнение решения Стокгольмского арбитража в "газовом" споре.

Пилипчук утверждает, что строительством Керченского моста Россия нарушила морскую конвенцию и международный договор о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Эксперт общественной компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов тоже считает целесообразным начало судебного разбирательства: "Азовское море – это внутреннее море двух стран, и любое телодвижение в этом внутреннем море должно быть согласовано со страной-соседкой. Не согласовали. Соответственно, есть повод подать в суд".

В то же время, некоторые эксперты дали негативную оценку такому варианту развития событий. В частности, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава сомневается, что Украина добьется компенсации. Он напоминает такие примеры из мировой практики как Северный Кипр, который признается только в Турции, и Гибралтар, являющийся объектом спора Великобритании и Испании, из-за которого Украина не может подписать с ЕС соглашение об "открытом небе".

Также стоит помнить, что международные инстанции рассматривают такие иски очень долго, и экономика Украины будет нести убытки все время судебных тяжб.