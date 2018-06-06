«Белорусскому шпиону» в Украине продлили содержание под арестом 1 6.06.2018, 22:10

Юрий Политика

Районный суд Чернигова продлил еще на два месяца арест Юрия Политики.

Районный суд Чернигова продлил еще на два месяца арест гражданина Беларуси Юрия Политики, который обвиняется в сборе секретной информации в Украине в пользу иностранного государства. Об этом сообщает «Радыё Свабода».

Первое заседание суда должно было состояться накануне, но его перенесли на среду из-за отсутствия адвокатов. Защитники Юрия Политики утверждают, что не получили из суда сообщения о заседании, а некоторые из них были заняты на других судебных процессах.

Дело Юрия Политики было передано в суд в феврале. Первоначально его рассматривал Черниговский районный суд Черниговской области. Однако до рассмотрения дела по существу так и не дошли — заседания переносились несколько раз, в том числе и по причине неявки адвокатов, а в мае коллегия судей приняла самоотвод.

По 114-й статье Уголовного кодекса Украины о шпионаже белорусу грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией или без конфискации имущества. Согласно процессуальному законодательству Украины, только после того как суд вынесет вердикт о законности обвинительного акта, дело может рассматриваться по существу.

Украинские эксперты высказывали мнение, что украинский журналист Павел Шаройко был задержан в Беларуси в ответ на задержание Юрия Политики в Чернигове.

Шаройко уже осужден белорусским судом к 8 годам тюрьмы за шпионаж.