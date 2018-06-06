Центробанк РФ назвал образ жизни молодежи угрозой для пенсионной системы 3 6.06.2018, 23:11

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Банк России считает неправильной поведенческую модель поколения Y.

В документе «Основные направления финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов» ЦБ указывает, что пока «поколение Y» (родившиеся в 1980–2000 годах) не требует радикальных перемен в содержании финансовых услуг. Однако в среднесрочной перспективе его поведенческая модель «может подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы», передает РБК.

Регулятор объясняет, что если раньше действовал механизм межпоколенческого трансфера, то сейчас молодежь достаточно активно копит деньги, однако большинство ее представителей склонно к вложению полученных «свободных денежных средств в получение качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

В Банке России указывают, что прогресс коммуникационных технологий придал сильный импульс экономике совместного пользования, которую называют уберизацией. В отчете ЦБ подчеркивается, что такая модель потребления, основанная на совместном доступе к чему-либо, в перспективе может привести к отказу от потребности иметь предметы в собственности.

«Конечную ценность для потребителя в большинстве случаев несет именно пользование, а не владение. Это, в свою очередь, может оказать влияние на баланс сбережений в экономике и стратегии их накопления населением», — говорится в документе.

ЦБ предупреждает, что поведенческие нерациональности могут быть использованы финансовыми компаниями в недобросовестных целях. Регулятор предупреждает, что среди россиян «выявлено 14,4% носителей авантюрного финансового поведения», а 11,5% доверчивы к мошенникам.

О смене ценностей молодежи в октябре прошлого года говорил министр экономического развития Максим Орешкин. Он рассказывал про поколение Z (люди, родившиеся не ранее середины 1990-х годов), для которых самореализация важней материального благополучия. «У молодых людей принципиально другое восприятие информации, которое, в свою очередь, меняет все глобальные рынки», — объяснял Орешкин.